La jalousie, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

mercredi 24 février 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

La jalousie 24 et 25 février 2027 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 53 € – 2e série : 48 € – Abonné 1re série : 49 € – Moins de 26 ans : 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-24T20:30:00+01:00 – 2027-02-24T22:10:00+01:00

Fin : 2027-02-25T20:30:00+01:00 – 2027-02-25T22:10:00+01:00

1 NOMINATION AUX MOLIÈRES 2026 : MOLIÈRE DE LA COMÉDIE

DE SACHA GUITRY

MISE EN SCÈNE MICHEL FAU

AVEC GWENDOLINE HAMON, MICHEL FAU, GENEVIÈVE CASILE, ALEXIS MONCORGÉ, FABIENNE GALULA, ALEXIS DRIOLLET, JOSEPH TRONC ET LÉO MARCHI

ASSISTANT MISE EN SCÈNE QUENTIN AMIOT

DÉCORS NICOLAS DELAS

LUMIÈRE JOËL FABING

COSTUMES DAVID BELUGOU

SON ANTOINE LE COINTE

MAQUILLAGE PASCALE FAU

PRODUCTION RICHARD CAILLAT – ARTS LIVE ENTERTAINMENT – FIMALAC CULTURE, EN ACCORD AVEC LE THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE ET 984 PRODUCTIONS (LICENCES 2 : 2-015024 ET LICENCE 3 : 3-015043)

DURÉE 1H40

Un fonctionnaire respectable rentre chez lui, il vient de tromper sa femme, et cherche toutes les excuses possibles pour expliquer son retard… C’est alors qu’il s’aperçoit que son épouse elle-même n’est pas encore rentrée ! Pris à son propre piège, il est alors submergé par une crise de jalousie incontrôlée, l’entraînant dans un délire obsessionnel fulgurant et dérisoire.

Entre dialogues ciselés, paranoïa burlesque et revirements jubilatoires, Sacha Guitry s’amuse de l’hypocrisie et de la mauvaise foi, offrant au public une satire aussi drôle que mordante.

Entouré d’une distribution exceptionnelle, Michel Fau rend hommage au « maître » iconique du théâtre français. L’un des grands succès de la dernière saison parisienne.

« Un délice de cruauté » LE FIGARO

« Un délicieux et suranné hommage à cet esprit français qu’incarne tant Guitry » TÉLÉRAMA – TTT

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

© Marcel Hartmann