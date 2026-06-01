La Java d’été à la Laiterie du Mazeau Le Mazeau
La Java d’été à la Laiterie du Mazeau Le Mazeau samedi 27 juin 2026.
Le Mazeau
La Java d’été à la Laiterie du Mazeau
68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-28 02:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre de la Java d’été au Mazeau
Le 27 juin c’est Java !
Une session dub palet en journée avec @mighty_jazzy
Inscription sur le lien ci dessous.
Une grosse soirée concerts
@lafanfaresociale Fanfare engagée
@lesfillesdelouest7917 Chanson Française et du monde
@macadamhirsute.officiel Chansons poétiques
@taalkimia Trance électro world
Buvette et food trucks sur place
Merci à @le_standart_atelier pour l’affiche
Restez branchés !! .
68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire
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English :
As part of the Java d’%E9t%E9 at Le Mazeau
L’événement La Java d’été à la Laiterie du Mazeau Le Mazeau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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