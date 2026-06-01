La Java d’été à la Laiterie du Mazeau Le Mazeau samedi 27 juin 2026.

Le Mazeau

La Java d’été à la Laiterie du Mazeau

68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 02:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre de la Java d’été au Mazeau

Le 27 juin c’est Java !

Une session dub palet en journée avec @mighty_jazzy

Inscription sur le lien ci dessous.

Une grosse soirée concerts

@lafanfaresociale Fanfare engagée

@lesfillesdelouest7917 Chanson Française et du monde

@macadamhirsute.officiel Chansons poétiques

@taalkimia Trance électro world

Buvette et food trucks sur place

Merci à @le_standart_atelier pour l’affiche

Restez branchés !! .

68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire

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English :

As part of the Java d’%E9t%E9 at Le Mazeau

L’événement La Java d’été à la Laiterie du Mazeau Le Mazeau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin