Les Apéros en musique au restaurant Au Bord de l’Eau Rue du Port Le Mazeau vendredi 10 juillet 2026.

Le Mazeau

Les Apéros en musique au restaurant Au Bord de l’Eau

Rue du Port Restaurant Au Bord de l’Eau Le Mazeau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28

Pour passer une soirée dans un cadre verdoyant, avec une ambiance chaleureuse et de quoi grignoter !

Les Apéros musiques au restaurant Au Bord de l’Eau au Mazeau !

Passez une belle soirée au bord de l’eau.

Vendredi 10 juillet Les Jacky Socios Chanson militante et drôle quand même !

Vendredi 24 juillet Trio Fortuné Quand 3 artistes réunionnais croisent leurs arts et leurs racines.

Vendredi 31 juillet De la Mancha Rencontre entre les musiques du monde et l’héritage de la chanson réaliste.

Vendredi 07 août Mazi Missouk Univers festif et poétique, accordéon et voix, rythmes solaires.

Vendredi 14 août Mimi Triple Bordel trio accordéon-contrebasse-guitare, chansons festives.

Vendredi 28 août Forro na Chuva la musique populaire brésilienne sous le ciel de Bretagne !

Prix libre pour les concerts

Restauration

Planches apéritives, snacks au feu de bois, pâtisseries…

Réservations conseillées au 02 51 51 20 71.

Ateliers Maz’Arts Les mardis et les jeudis de juillet ateliers tout public autour des arts créatifs. 15h-17h. Renseignements au 06 12 03 81 89. Prix libre. .

Rue du Port Restaurant Au Bord de l’Eau Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 20 71

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English :

For an evening in a lush, green setting, with a warm atmosphere and plenty of snacks!

L’événement Les Apéros en musique au restaurant Au Bord de l’Eau Le Mazeau a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin