La Légende du Titanic : l’exposition ultime La Grande Halle de la Villette Paris

Après avoir captivé plus d’un million de visiteurs à Madrid, Munich, Londres, Vienne et Zurich, l’exposition immersive la plus primée de 2025, La Légende du Titanic s’installe pour la première fois dans la capitale française. Déployée sur 3 000 m², l’exposition allie technologie de pointe et faits historiques, pour une expérience riche en émotions. Grâce à des projections monumentales à 360 degrés, les visiteurs sont plongés au cœur du navire, depuis sa construction dans les chantiers navals de Belfast jusqu’à son destin tragique dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

RDV quai de Southampton

Le parcours débute sur le quai de Southampton, reconstitué à taille réelle. Carte d’embarquement en main, les visiteurs sont accueillis virtuellement par le capitaine Smith et guidés tout au long de l’expérience par une bande-son symphonique originale composée par René Merkelbach et enregistrée avec un orchestre de 52 musiciens. Les sons du port et l’atmosphère d’avant départ installent immédiatement le décor. Au fil de la visite, le public traverse les différentes classes du paquebot, des couloirs de troisième classe aux salons raffinés de première classe. Des objets d’époque originaux, des répliques minutieuses et des références historiques soigneusement documentées permettent de mieux comprendre la vie à bord. Une reproduction d’un canot de sauvetage ainsi qu’une impressionnante réplique de l’iceberg viennent renforcer la dimension spectaculaire et pédagogique du parcours. Parmi les moments forts figure une salle de réalité virtuelle particulièrement émouvante, rendant hommage à l’orchestre du Titanic à travers une séquence immersive d’une grande intensité. L’expérience se prolonge dans un vaste espace enveloppant où images monumentales, narration et effets sensoriels offrent une perspective inédite sur l’histoire du navire. Le parcours intègre également des dispositifs en réalité augmentée et des expériences interactives permettant d’explorer les ponts, les cabines et même l’épave actuelle du Titanic.

Une expérience captivante, sensorielle et humaine

Pensée pour tous les publics, l’exposition propose un espace interactif dédié aux familles et aux enfants, avec des ateliers créatifs et des activités pour un apprentissage ludique. À la croisée de l’exposition historique et du spectacle immersif, La Légende du Titanic propose une expérience captivante, sensorielle et profondément humaine, qui dépasse toutes les précédentes expositions consacrées au célèbre transatlantique. Un rendez-vous exceptionnel pour embarquer dans l’une des histoires les plus marquantes du XXe siècle.

Offrez-vous un voyage inédit au cœur de l’une des histoires les plus fascinantes du XXe siècle !

La Légende du Titanic : l’exposition ultime arrive à Paris pour un voyage spectaculaire qui retrace l’histoire du paquebot le plus mythique de tous les temps.e

Du mardi 31 mars 2026 au lundi 31 août 2026 :

payant

A partir de 14,90€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 7 : Corentin Cariou (Paris) (511m)

Bus -> 6071 : Canal de l’Ourcq (Paris) (439m)

Vélib -> Metz – Marne (150.85m)

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