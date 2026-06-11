La ligne de nage Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
vendredi 6 novembre 2026 · Place Marcel Carné · Saint-Michel-sur-Orge
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Orge
La ligne de nage
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 5 – 5 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Ce texte sensible nous plonge au cœur de la mémoire vacillante d’Alice et interroge, avec délicatesse, notre rapport à la vieillesse et au soin. Après Richard II, nous avons le plaisir de retrouver la compagnie Le Pavillon 33.
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
This poignant play plunges us into the heart of Alice’s faltering memory and gently explores our relationship with old age and caregiving. Following *Richard II*, we are delighted to welcome back the Le Pavillon 33 theater company.
L’événement La ligne de nage Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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