La ligne de nage Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Orge

La ligne de nage

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Ce texte sensible nous plonge au cœur de la mémoire vacillante d’Alice et interroge, avec délicatesse, notre rapport à la vieillesse et au soin. Après Richard II, nous avons le plaisir de retrouver la compagnie Le Pavillon 33.

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

This poignant play plunges us into the heart of Alice’s faltering memory and gently explores our relationship with old age and caregiving. Following *Richard II*, we are delighted to welcome back the Le Pavillon 33 theater company.

L’événement La ligne de nage Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne