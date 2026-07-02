La Loire et ses dangers, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

Informations pratiques

La Loire et ses dangers 19 et 20 septembre Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le cycle des « Incontournables » met en avant des documents emblématiques de l’histoire du territoire angevin.

Découvrez le 5e « Incontournable » lors des JEP : il s’agit d’une photographie de l’embâcle de la Loire de 1880.

En complément de la présentation de ce document, des films d’archives consacrés au fleuve et à ses dangers seront projetés.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ [{« link »: « https://archives.maine-et-loire.fr/decouvrir-et-apprendre/participer-aux-evenements-et-rencontres/les-incontournables »}] Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

Découvrir un document incontournable sur l’embâcle de la Loire de 1880 et des films d’archives consacrés au fleuve et à ses dangers archives histoire

Rue Courcouronne et église Saint-Nicolas, Saumur, 1910. Archives départementales de Maine-et-Loire, 6 Fi 9100.