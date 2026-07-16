« La Lorraine en images », étape de l’exposition itinérante : promenade entre Plainfaing et Le Valtin (Vosges), Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, Nancy

Informations pratiques

« La Lorraine en images », étape de l’exposition itinérante : promenade entre Plainfaing et Le Valtin (Vosges) 1 – 28 juin 2027 Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-01T09:00:00+02:00 – 2027-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-28T09:00:00+02:00 – 2027-06-28T18:00:00+02:00

En lien avec l’exposition virtuelle « La Lorraine en images », l’exposition itinérante du même nom va à la rencontre des Lorrains sur le territoire.

Sur des panneaux mobiles richement illustrés, elle met en valeur des plaques de verre photographiques inédites issues du fonds du Musée lorrain récemment numérisé et en cours d’étude. Datées des années 1860 pour les plus anciennes, ces photographies couvrent une période s’étalant jusqu’aux années 1950. Les sujets sont variés : scènes urbaines et rurales, paysages pittoresques ou industriels, vues d’architecture, événements locaux ou familiaux, portraits.

L’exposition qui s’arrête entre Plainfaing et Le Valtin est organisée en plusieurs parties pour présenter le Musée lorrain, sa collection de plaques de verre et la photographie en Lorraine au tournant du XXe siècle. Elle propose pour finir une immersion dans les Hautes Vosges de l’époque grâce à une sélection de plaques de verre.

Félix Roy (1862-1930), photographe professionnel à Nancy, effectue régulièrement des promenades en famille à l’extérieur de sa ville. Lors de ses excursions, il fixe des scènes de la vie quotidienne des villages et rend compte des paysages qui le touchent. On peut ainsi le suivre dans ses pérégrinations vosgiennes, ici de Plainfaing au Valtin. Outre les vues générales des villages, l’on découvre, en longeant la Meurthe entre vallée et forêt, les hameaux d’Habeaurupt et du Rudlin, ainsi que l’activité des hommes (diverses usines textiles, fermes, scieries). C’est un passionnant témoignage de la vie dans les Vosges au début du XXe siècle.

Une rencontre avec les habitants est prévue, afin de partager ce patrimoine photographique et échanger. Ce sera l’occasion de montrer au public plusieurs plaques de verre de la collection !

Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain 64 Grande Rue, 54000 Nancy Nancy 54000 Léopold, Ville Vieille Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 85 30 01 https://musee-lorrain.nancy.fr/accueil Créé en 1850 par la Société d’Archéologie lorraine, le Musée lorrain est un musée d’art et d’histoire. Le Musée lorrain est fermé pour rénovation. Seule l’église des Cordeliers est ouverte. Les collections sont valorisées en ligne et hors les murs.

En lien avec l’exposition virtuelle « La Lorraine en images », l’exposition itinérante du même nom va à la rencontre des Lorrains sur le territoire.

© palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, Nancy