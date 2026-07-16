« La Lorraine en images », étape de l’exposition itinérante : Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, Nancy
lundi 1 février 2027 · Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain · Nancy
Informations pratiques
« La Lorraine en images », étape de l’exposition itinérante : Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) 1 – 27 février 2027 Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-01T09:00:00+01:00 – 2027-02-01T18:00:00+01:00
Fin : 2027-02-27T09:00:00+01:00 – 2027-02-27T18:00:00+01:00
En lien avec l’exposition virtuelle « La Lorraine en images », l’exposition itinérante du même nom va à la rencontre des Lorrains sur le territoire.
Sur des panneaux mobiles richement illustrés, elle met en valeur des plaques de verre photographiques inédites issues du fonds du Musée lorrain récemment numérisé et en cours d’étude. Datées des années 1860 pour les plus anciennes, ces photographies couvrent une période s’étalant jusqu’aux années 1950. Les sujets sont variés : scènes urbaines et rurales, paysages pittoresques ou industriels, vues d’architecture, événements locaux ou familiaux.
L’exposition qui s’arrête à Vandœuvre-lès-Nancy est organisée en plusieurs parties pour présenter le Musée lorrain, sa collection de plaques de verre et la photographie en Lorraine au tournant du XXe siècle. Elle propose pour finir une immersion dans la vie quotidienne de la commune grâce à une sélection de plaques de verre.
Différents photographes ont fixé des scènes du village et des alentours, avec pour certains un regard véritablement ethnographique. Outre des vues générales, l’on découvre les habitants prenant la pose dans leur environnement professionnel ou des événements rythmant la vie locale. C’est un passionnant témoignage de la Lorraine au début du XXe siècle.
Une rencontre avec les habitants est prévue, afin de partager ce patrimoine photographique et dialoguer. Ce sera l’occasion de montrer au public plusieurs plaques de verre de la collection !
Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain 64 Grande Rue, 54000 Nancy Nancy 54000 Léopold, Ville Vieille Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 85 30 01 https://musee-lorrain.nancy.fr/accueil Créé en 1850 par la Société d’Archéologie lorraine, le Musée lorrain est un musée d’art et d’histoire. Le Musée lorrain est fermé pour rénovation. Seule l’église des Cordeliers est ouverte. Les collections sont valorisées en ligne et hors les murs.
En lien avec l’exposition virtuelle « La Lorraine en images », l’exposition itinérante du même nom va à la rencontre des Lorrains sur le territoire.
© palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, Nancy
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