« La Lorraine en images » : nuit européenne des musées 2027, Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, Nancy

Informations pratiques

« La Lorraine en images » : nuit européenne des musées 2027 15 mai – 12 juin 2027, les samedis Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-15T20:00:00+02:00 – 2027-05-15T23:59:00+02:00

Fin : 2027-06-12T20:00:00+02:00 – 2027-06-12T23:59:00+02:00

Le Musée lorrain, fermé pour rénovation, met à disposition dans son seul espace ouvert au public actuellement l’exposition itinérante « La Lorraine en images ». Cette exposition valorise des plaques de verre photographiques inédites issues du fonds du musée récemment numérisé et en cours d’étude. Datées des années 1860 pour les plus anciennes, ces photographies couvrent une période s’étalant jusqu’aux années 1950. Les sujets sont variés : scènes urbaines et rurales, paysages pittoresques ou industriels, vues d’architecture, événements locaux ou familiaux, portraits.

L’exposition, sur panneaux mobiles, est organisée en plusieurs parties pour présenter le Musée lorrain, sa collection de plaques de verre et la photographie en Lorraine au tournant du XXe siècle. Elle offre pour finir une promenade dans Nancy entre deux siècles grâce à une sélection de plaques de verre photographiques.

Des visites commentées et des animations proposées par le service des publics de Nancy-Musées autour de la photographie vous accompagneront durant cette nuit particulière. Vous pourrez aussi déambuler dans le Nancy d’antan en parcourant une carte interactive contenant plus de 200 photographies datées de 1860 à 1920. Vous aurez également l’occasion de découvrir des plaques de verre photographiques conservées précieusement dans nos réserves.

Une invitation à voyager dans le temps et explorer le passé de Nancy !

Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain 64 Grande Rue, 54000 Nancy Nancy 54000 Léopold, Ville Vieille Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 85 30 01 https://musee-lorrain.nancy.fr/accueil Créé en 1850 par la Société d’Archéologie lorraine, le Musée lorrain est un musée d’art et d’histoire. Le Musée lorrain est fermé pour rénovation. Seule l’église des Cordeliers est ouverte. Les collections sont valorisées en ligne et hors les murs.

Le Musée lorrain, fermé pour rénovation, met à disposition dans son seul espace ouvert au public actuellement l’exposition itinérante « La Lorraine en images ». Cette exposition valorise des plaques …

© palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, Nancy