La Louche d’Or 26, Quartier Lille-Wazemmes, Lille

La Louche d’Or 26 Samedi 2 mai, 14h00 Quartier Lille-Wazemmes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T21:00:00+02:00

FAITES CHAUFFER LES MARMITES !

La Louche d’Or revient pour sa 26ème édition dans les rues de Wazemmes avec ses doux fumets de soupe, ses spectacles, son Ptit Bouillon dédié aux ptits choux et ses concerts qui te mettront l’eau à la louche !

Prêt·e à éplucher tes carnets de recette et faire chauffer tes marmites pour tenter de remporter les tant convoitées Louche d’Or ; d’Argent ; de Bronze ou bien la Mini-Louche ? Recette secrète de famille, grand classique revisité ou création loufoque, qui sait ? C’est peut-être ta soupe qui l’emportera ! Pour le savoir, inscris-toi vite au concours ; il est ouvert aux petit·es et aux grand·es.

Si tu veux faire partie de la recette tu peux :

Devenir super bénévole

https://forms.gle/kniDhQVuTQ3KbpRN9

T’inscrire ou inscrire ton ptit chou au merveilleux concours de soupe

https://forms.gle/7ULS1LQTmm2P1YZi6

http://lalouchedor.com/participer

Festival soutenu par la Ville de Lille, maison Folie Wazemmes, Métropole Européenne de Lille, Département du Nord, Région Hauts-de-France, Let’s Motiv Magazine, Radio Campus, Pastel FM, Norabio, Bio’C’Bon, Bio’cense, Biocoop Vert’ige, Benenova, HelpAsso…

Quartier Lille-Wazemmes 12 rue de l’hôpital St Roch 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@attacafa.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 31 55 31 »}] [{« link »: « https://forms.gle/kniDhQVuTQ3KbpRN9 »}, {« link »: « https://forms.gle/7ULS1LQTmm2P1YZi6 »}, {« link »: « http://lalouchedor.com/participer »}]

Festival International de la Soupe – organisé par Attacafa, Scène Universelle Nomade

Photo Ville de Lille