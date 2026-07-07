La ludothèque de Lormes est ouverte tout l’été Ludothéque Lormes
mardi 7 juillet 2026 · Ludothéque · Lormes
Informations pratiques
Lormes
La ludothèque de Lormes est ouverte tout l’été
Ludothéque 3 Pl. des Roches Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19
La ludothèque de Lormes est ouverte tout l’été, mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi de 9h-12h30.
Au programme
7/07 jeux pour tous
8/07 jeux en bois à l’extérieur
9/07 jeux “Jouer avec les mots”
15/07 jeux à thème “Héros et Héroines” au jardin partagé, jeux pour tous et gouter
16/07 Jeux en bois à l’étang du Goulot
23/07 Découverte des nouveaux jeux
12/08 Jeux en bois à l’extérieur, jeux pour tous et gouter
13/08 Jeux du Monde
19/08 Découverte des nouveaux jeux
20/08 Jeux en bois à l’étang du Goulot
25/08 Jeux pour tous sur le thème “Memory”
26/08 découverte des nouveaux jeux
27/08 Jeux coopératifs .
Ludothéque 3 Pl. des Roches Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 03 25 90 fabrice.monnier@cs-lormes.fr
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English : La ludothèque de Lormes est ouverte tout l’été
L’événement La ludothèque de Lormes est ouverte tout l’été Lormes a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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