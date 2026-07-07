La ludothèque de Lormes est ouverte tout l’été Ludothéque Lormes

Informations pratiques

Lormes

La ludothèque de Lormes est ouverte tout l’été

Ludothéque 3 Pl. des Roches Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19

La ludothèque de Lormes est ouverte tout l’été, mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi de 9h-12h30.

Au programme

7/07 jeux pour tous

8/07 jeux en bois à l’extérieur

9/07 jeux “Jouer avec les mots”

15/07 jeux à thème “Héros et Héroines” au jardin partagé, jeux pour tous et gouter

16/07 Jeux en bois à l’étang du Goulot

23/07 Découverte des nouveaux jeux

12/08 Jeux en bois à l’extérieur, jeux pour tous et gouter

13/08 Jeux du Monde

19/08 Découverte des nouveaux jeux

20/08 Jeux en bois à l’étang du Goulot

25/08 Jeux pour tous sur le thème “Memory”

26/08 découverte des nouveaux jeux

27/08 Jeux coopératifs .

Ludothéque 3 Pl. des Roches Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 03 25 90 fabrice.monnier@cs-lormes.fr

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English : La ludothèque de Lormes est ouverte tout l’été

L’événement La ludothèque de Lormes est ouverte tout l’été Lormes a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs