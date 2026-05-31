La lutte armée n’est pas un jeu d’enfant, Médiathèque de Riscle, Riscle

Informations pratiques

La lutte armée n’est pas un jeu d’enfant Mardi 17 novembre, 19h00 Médiathèque de Riscle Gers

Gratuit. Inscription appréciée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T19:00:00+01:00 – 2026-11-17T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-17T19:00:00+01:00 – 2026-11-17T20:30:00+01:00

C’est l’histoire d’un gamin…

qui grandit à la fin du 20ème siècle avec la certitude qu’un jour il reprendra le flambeau de la lutte armée. Il fera la révolution pour que se dessine un monde meilleur. Mais les choses ne se passent pas comme prévues… Aujourd’hui il regarde l’état de la planète avec sa fille et pense lui devoir des explications.

La projection (65′) sera suivie d’une discussion et d’un pot de l’amitié avec Nicolas Béglat.

Production : Les Films de l’Autre Cougar, Les Docs du Nord et POM.tv

Réalisation : Nicolas Béglat, France, 2026, avec le soutien de La Région Occitanie en partenariat avec le CNC et de Toulouse Métropole, accompagné à l’écriture aux Ateliers Varan en Occitanie.

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Organisé dans le cadre de la 27ème édition du Mois du Film Documentaire, organisé par Images en Bibliothèques

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Projection du Film Coup de Cœur Occitanie, en présence de Nicolas Réglat, réalisateur • Mois du Doc

Photo : Nicolas Réglat