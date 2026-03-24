La magie des plantes se préparer à l’hiver en douceur Maison de la Nature Boult-aux-Bois

La magie des plantes se préparer à l’hiver en douceur

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Entre traditions et usages pratique, cette conférence vous invite à explorer la magie des plantes pour renforcer vos défenses naturelles, et accueillir l’hiver avec sérénité.

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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

From tradition to practical use, this conference invites you to explore the magic of plants to strengthen your natural defenses and welcome winter with serenity.

L’événement La magie des plantes se préparer à l’hiver en douceur Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-20 par Ardennes Tourisme