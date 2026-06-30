La Magie Opéra Expérience en réalité virtuelle Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

La Magie Opéra Expérience en réalité virtuelle

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 13:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Vivez l’opéra autrement avec La Magie Opéra, une expérience immersive en réalité virtuelle au cœur des plus grands airs lyriques.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

Experience opera differently with La Magie Opéra, an immersive virtual reality experience at the heart of the greatest operatic arias.

L’événement La Magie Opéra Expérience en réalité virtuelle Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme