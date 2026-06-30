La Magie Opéra Expérience en réalité virtuelle Lux Scène Nationale Valence
mardi 25 août 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
La Magie Opéra Expérience en réalité virtuelle
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 13:00:00
fin : 2026-08-29 20:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Vivez l’opéra autrement avec La Magie Opéra, une expérience immersive en réalité virtuelle au cœur des plus grands airs lyriques.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
Experience opera differently with La Magie Opéra, an immersive virtual reality experience at the heart of the greatest operatic arias.
L’événement La Magie Opéra Expérience en réalité virtuelle Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme
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