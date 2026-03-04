La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Jardin de ta soeur, Bordeaux

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier ! Mercredi 25 mars, 14h30 Jardin de ta soeur Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T14:30:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:30:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00

Cet atelier vous apprend à semer et planter dans les règles de l’art, tout en découvrant des plantes locales, anciennes et utiles aux insectes auxiliaires. Les participants réaliseront des semis adaptés au territoire et repartiront avec un mini-potager, adaptés aux petits espaces.

Jardin de ta soeur 74 Rue Dupaty, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

