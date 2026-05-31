La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier, Parc aux Angéliques, Bordeaux

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier Jeudi 25 juin, 14h30 Parc aux Angéliques Gironde

Gratuit, sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T14:30:00+02:00 – 2026-06-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T14:30:00+02:00 – 2026-06-25T16:30:00+02:00

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier

La question de l’alimentation saine et écologique est devenue un enjeu majeur dans les centres urbains. Comment manger mieux, localement et durablement ?

La Ville de Bordeaux et la Maison du jardinier et de la nature en ville vous proposent des ateliers gratuits et proches de chez vous. Novices comme passionnés, participez à ces ateliers, au rythme d’un atelier par saison dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.

Vous y découvrirez notamment les secrets du jardinage écologique potager (techniques de semis, agriculture, gestion de l’eau…).

Un geste simple pour un jardin durable : apprenez à multiplier vos plantes aromatiques tout en respectant la nature. Un atelier pratique pour apprendre à bouturer vos aromatiques et enrichir votre jardin.

Parc aux Angéliques Pont Jacques Chaban-Delmas, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

Bouturage de plantes aromatiques maison jardinier

Freepik