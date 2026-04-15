La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Parc de Lussy, Bordeaux
La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Parc de Lussy, Bordeaux vendredi 17 avril 2026.
La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier ! Vendredi 17 avril, 14h30 Parc de Lussy Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00
Découvrez les associations de plantes compagnes et techniques de semis.
Repartez avec vos semis prêts pour le potager.
Parc de Lussy 10 Av. Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]
Association de plantes maison jardinier
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