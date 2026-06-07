AGENDA · Laval
LA MAISON RIGOLOTE (AAA 53), La Maison Rigolote, Laval
samedi 19 septembre 2026 · La Maison Rigolote · Laval
Informations pratiques
LA MAISON RIGOLOTE (AAA 53) 19 et 20 septembre La Maison Rigolote Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Seront présentés des travaux artistiques de jeunes mayennaises et mayennais (la jeunesse s’expose)
La Maison Rigolote 58 Ter rue du Hameau 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire
Seront présentés des travaux artistiques de jeunes mayennaises et mayennais (la jeunesse s’expose)
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