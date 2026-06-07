LA MAISON RIGOLOTE (AAA 53), La Maison Rigolote, Laval

Informations pratiques

LA MAISON RIGOLOTE (AAA 53) 19 et 20 septembre La Maison Rigolote Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Seront présentés des travaux artistiques de jeunes mayennaises et mayennais (la jeunesse s’expose)

La Maison Rigolote 58 Ter rue du Hameau 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire

Seront présentés des travaux artistiques de jeunes mayennaises et mayennais (la jeunesse s’expose)