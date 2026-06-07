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AGENDA · Laval

LA MAISON RIGOLOTE (AAA 53), La Maison Rigolote, Laval

samedi 19 septembre 2026 · La Maison Rigolote · Laval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Maison Rigolote
Adresse
58 Ter rue du Hameau 53000 Laval
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne

LA MAISON RIGOLOTE (AAA 53) 19 et 20 septembre La Maison Rigolote Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Seront présentés des travaux artistiques de jeunes mayennaises et mayennais (la jeunesse s’expose)

La Maison Rigolote 58 Ter rue du Hameau 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire
Seront présentés des travaux artistiques de jeunes mayennaises et mayennais (la jeunesse s’expose)

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