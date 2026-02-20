La maison Tanabata, l’esprit du Japon, La maison Tanabata, Nevers
dimanche 20 septembre 2026 · La maison Tanabata · Nevers
Informations pratiques
La maison Tanabata, l’esprit du Japon Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 La maison Tanabata Nièvre
Tarif: 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Du bleu de Nevers au bleu du Japon : qu’est-ce que le patrimoine culturel immatériel ?
Dans l’esprit des Journées européennes du patrimoine 2026, consacrées notamment au patrimoine de la photographie et aux patrimoines à raviver, résister et réimaginer, la Maison Tanabata propose une ouverture exceptionnelle de son espace d’exposition consacré aux arts et traditions du Japon. Le parcours présentera le rapport japonais à la nature, l’esprit du thé, l’ikebana et une exposition autour du bleu au Japon : indigo, textiles, estampes, objets du quotidien et évocations poétiques. Une invitation à comprendre comment le Japon a fait de la fragilité du vivant un patrimoine sensible à préserver.
Autour de l’esprit du thé, de l’ikebana et des objets japonais, le visiteur découvrira comment une culture transmet une manière de regarder, de préserver et de réinventer le lien avec la nature. Une exposition thématique sera consacrée au bleu au Japon : bleu indigo des textiles, bleus des estampes, nuances de la céramique, évocations de l’eau, du ciel, de la pluie et des saisons. Cette couleur devient le fil conducteur d’un parcours sensible entre patrimoine matériel, savoir-faire, images et imaginaire poétique.
La maison Tanabata 6 avenue Marceau 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://lamaisontanabata.fr/bienvenue/ La Maison Tanabata est un lieu où je rassemble ce qui m’anime profondément :
l’ikebana, le végétal, l’hospitalité, les objets choisis avec soin, l’art de vivre japonais, les jardins, la parole inspirante et la transmission.
Du bleu de Nevers au bleu du Japon : qu’est-ce que le patrimoine culturel immatériel ?
©Tanabata
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