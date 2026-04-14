La Maison Tellier + The Roosters Social Club, L’Usine à Chapeaux, Rambouillet

La Maison Tellier

+ The Roosters Social Club Vendredi 17 avril, 20h30 L’Usine à Chapeaux Yvelines

19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:30:00+02:00

Chanson et musique folk

La Maison Tellier se forme en 2004 à l’initiative des frères Raoul et Helmut Tellier, musiciens férus de country, de folk et de blues qu’ils souhaitent adapter à la langue de Maupassant, auteur d’un recueil de nouvelles du même nom en 1881. En octobre 2007, La Maison Tellier sort un deuxième opus intitulé Second Souffle. En juillet, le groupe apparaît en première partie des concerts d’Alain Bashung à L’Olympia.

Le troisième album, L’Art de la Fugue, sort, devancé par le single Suite royale. Octobre 2013 voit la sortie du quatrième album Beauté Pour Tous qui, à une exception près (le titre Love Boat), est chanté exclusivement en français. Le titre Sur un volcan en est extrait.

En janvier 2016, c’est Avalanche, dont sont extraits Amazone et Haut, bas, fragile. Primitifs Modernes sortira en mars 2019. Ce 6ème album marque le grand retour des guitares et des chansons enregistrées live. Ce disque physique et charnel convoque la mélancolie douce des textes d’Alain Souchon ou Yves Simon, galvanisée par l’électricité d’un rock au classicisme élégant hérité du rock américain des années 90 à la manière de R.E.M.

En mars 2022, La Maison Tellier présente son 7ème album, ATLAS, et signe le grand retour au folk-rock de leurs débuts.

PREMIERE PARTIE : The Roosters Social Club

Formé autour d’une passion commune pour la folk américaine, The Roosters Social Club réunit un guitariste, un banjoïste, une violoniste et un contrebassiste.

Le groupe interprète ses compositions originales inspirées par des sonorités bluegrass, country et americana, sans purisme ni imitation. The Roosters Social Club est avant tout une aventure humaine. Les personnalités des un, des unes et des autres sont complémentaires. Ici, pas de querelles d’ego : on se respecte, on s’estime… et à l’occasion, on se chambre gentiment.

Un mélange de bonne humeur, de convivialité et d’humour que le public apprécie particulièrement en concert.

L’Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

La Maison Tellier + The Roosters Social Club