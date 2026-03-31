La maison Vinols ouvre ses portes, Ancien hôtel de Vinols, Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

La maison Vinols ouvre ses portes Samedi 19 septembre, 15h00 Ancien hôtel de Vinols Haute-Loire

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Présentation de la maison Vinols, son histoire, ses occupants historiques, le projet de restauration et les travaux déjà effectués.

Ancien hôtel de Vinols 6, rue Sainte Reine 43500 Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 85 48 95 17 [{« type »: « email », « value »: « maisonvinols.craponne@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 85 48 95 17 »}] Ancien hôtel particulier construit entre 1738 et 1740 au Faubourg de Pasturel sur un plan inspiré des hôtels particuliers du Marais et du Faubourg Saint-Germain.

Maison en cours de restauration labellisée par la Fondation du Patrimoine et sélectionnée par la Mission patrimoine 2024 sous la présidence de Stéphane Bern. Stationnement sur les places et rues environnantes

Présentation de la maison Vinols, son histoire, ses occupants historiques, le projet de restauration et les travaux déjà effectués.

© Gabriel Ferrand