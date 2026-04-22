Arrens-Marsous

La Marcha

Parking du Plan d’Aste ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 07:45:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Marcha, c’est la rencontre au Col-frontière de la Peyre Saint Martin des habitants du Val d’Azun (Arrens-Marsous) et de ceux de la Vallée de Téna (Sallent de Gallego et Panticosa) pour le renouvellement du pacte de concorde et d’assistance entre nos deux vallées frontalières.

Le Port de la Peyre-Saint-Martin n’est accessible qu’à pied, après près de 3 bonnes heures de marche et près de 850m de dénivelés.

Après la cérémonie célébrée au col, les marcheurs redescendent ensemble selon les années soit sur Arrens-Marsous, soit sur Sallent de Gallego en Espagne pour terminer la journée autour d’un repas.

Programme

– 7h45 Rendez-vous au parking du Plan d’Aste, tout au bout de la route pour ceux qui veulent se joindre au groupe de marcheurs ; randonnée accompagnée vers le col de la Peyre Saint-Martin.

– 12h Rencontre au sommet avec les marcheurs venus de la vallée de Tena, lecture et signature du pacte en 3 langues, pique-nique tiré du sac.

– Office de Tourisme d’Arrens-Marsous 05 62 97 49 49.

– Manuèle 06 12 41 97 92.

Si vous avez besoin d’un covoiturage depuis Arrens, merci de le signaler lors de l’inscription. .

Parking du Plan d’Aste ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

The Marcha is a meeting at the Col-frontière de la Peyre Saint Martin between the inhabitants of the Val d’Azun (Arrens-Marsous) and those of the Vallée de Téna (Sallent de Gallego and Panticosa) to renew the pact of concord and assistance between our two border valleys.

L’événement La Marcha Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65