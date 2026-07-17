La marquise de Pompadour à l’École militaire de Paris, École militaire, Paris

Informations pratiques

La marquise de Pompadour à l’École militaire de Paris 19 et 20 septembre École militaire Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La création de l’École militaire de Paris doit beaucoup à la marquise de Pompadour*. L’ancienne favorite de Louis XV est notamment intervenue auprès du roi pour soutenir le projet d’édification de l’École royale.

C’est pourquoi à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’École militaire propose de lui rendre hommage au travers d’une reconstitution historique en costumes d’époque (Association Le Bosquet).

* Née Jeanne-Antoinette Poisson (1721-1764), la marquise de Pompadour fut un temps la favorite de Louis XV avant de devenir une amie fidèle et une conseillère écoutée du souverain.

Possibilité de se préinscrire en ligne pour bénéficier d’un accès plus rapide à l’entrée de l’École militaire en cliquant sur ce lien…

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/journeeeuropeennesdupatrimoine2025alecolemilitaire »}] Louis XV, à l’instigation des frères Paris et de Mme de Pompadour, jeta son dévolu sur la plaine de Grenelle ancienne garenne, qui relevait pour partie de l’abbaye Sainte-Geneviève et pour partie de l’Hôtel des Invalides afin de créer une école militaire. Ange-Jacques Gabriel fut choisi pour concevoir et assurer la réalisation des bâtiments. En 1773, l’œuvre était accomplie. La cour royale est encadrée de portiques à colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage. Le corps central ou château la domine sans ostentation, orné de colonnes corinthiennes colossales et surmonté d’un dôme quadrangulaire. En 1780, l’architecte Gabriel étant âgé de 82 ans, on lui adjoint l’architecte Boullée, puis l’architecte Théodore Brongniart qui achève les travaux et termine en particulier les pavillons latéraux du château. En 1787, l’École fut définitivement fermée. Ses locaux furent affectés à l’Hôtel-Dieu. La Révolution y établit tout d’abord un dépôt de farine et des moulins à bras, ce qui lui valut d’être envahie, en août 1792, par la foule. Puis le Comité de Salut Public en fit une caserne, destination qu’elle a gardé aujourd’hui. Le Second Empire y a édifié deux pavillons affectés à l’Artillerie et à la Cavalerie. Metro ligne 8 École militaire / Bus 82, 92, 80, 28, 87.

Reconstitution historique en costumes « La marquise de Pompadour »

© Le Bosquet