La méconnaissance de l’œuvre d’Emilia Ayarza et d’autres femmes poètes colombiennes, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

La méconnaissance de l’œuvre d’Emilia Ayarza et d’autres femmes poètes colombiennes Samedi 30 mai, 15h30 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Evénement payant :

• Tarif plein 5€ par personne

• Tarif réduit 3€ par personne (étudiants et minimas sociaux)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Par Mexicanos en Bordeaux

L’autrice de poésie Saray Bolanos Hernandez, chercheuse en poésie colombienne et latino-américaine (M2 édition et métiers du livre à l’Université d’Angers) présentera son étude sur l’œuvre d’Emilia Ayarza et d’autres femmes poètes colombiennes, écrivaines d’une poésie libre et polémique abordant les sujets de l’érotisme et de la guerre. Cette conférence rend compte de leur héritage à l’histoire de la littérature universelle et de l’importance de mettre en lumière leur poésie reléguée injustement à l’oubli.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’autrice de poésie Saray Bolanos Hernandez, chercheuse en poésie colombienne et latino-américaine, présentera son étude sur l’œuvre d’Emilia Ayarza et d’autres femmes poètes colombiennes poésie féminisme

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