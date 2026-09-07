La médiathèque Chantemerle vous ouvre ses portes pour de nombreuses activités., Médiathèque Chantemerle, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

La médiathèque Chantemerle vous ouvre ses portes pour de nombreuses activités. Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Chantemerle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Programme de la journée :

10h : Présentation du fond ancien dans la salle d’animation

10h30 : Croq’histoire secteur Jeunesse

11h – 12h : Atelier/Jeux sur l’art Ludothèque

14h : Atelier d’écriture en Adulte

14h – 15h : Battle de jeux Ludothèque

15h – 16h : Atelier créatif en Jeunesse

16h : Goûter

16h – 17h : Blind test en salle d’animation

Tout au long de la journée des lectures de textes seront clamées dans la médiathèque.

Boîte à livre éphémère.

Structure participative à l’aide de livres dans le hall.

Médiathèque Chantemerle 84 rue Feray Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 0160880312 https://mediatheques.mairie-corbeil-essonnes.fr/index La médiathèque Chantemerle est un lieu de culture, de découverte et de partage ouvert à tous. Elle se compose de deux espaces de lecture, une bibliothèque adulte et une bibliothèque jeunesse, d’une ludothèque ainsi que d’une salle de spectacle. Tout au long de l’année, elle propose une programmation riche et variée : ateliers, rencontres d’auteurs, spectacles, expositions, soirées jeux, animations et bien d’autres rendez-vous pour tous les âges. Parkings à proximité

Ascenseur

Toilettes PMR

Biblis en folie 2026

©Ville de Corbeil-Essonnes