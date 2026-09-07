La médiathèque Chantemerle vous ouvre ses portes pour de nombreuses activités., Médiathèque Chantemerle, Corbeil-Essonnes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Chantemerle · Corbeil-Essonnes
Informations pratiques
La médiathèque Chantemerle vous ouvre ses portes pour de nombreuses activités. Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Chantemerle Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Programme de la journée :
10h : Présentation du fond ancien dans la salle d’animation
10h30 : Croq’histoire secteur Jeunesse
11h – 12h : Atelier/Jeux sur l’art Ludothèque
14h : Atelier d’écriture en Adulte
14h – 15h : Battle de jeux Ludothèque
15h – 16h : Atelier créatif en Jeunesse
16h : Goûter
16h – 17h : Blind test en salle d’animation
Tout au long de la journée des lectures de textes seront clamées dans la médiathèque.
Boîte à livre éphémère.
Structure participative à l’aide de livres dans le hall.
Médiathèque Chantemerle 84 rue Feray Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 0160880312 https://mediatheques.mairie-corbeil-essonnes.fr/index La médiathèque Chantemerle est un lieu de culture, de découverte et de partage ouvert à tous. Elle se compose de deux espaces de lecture, une bibliothèque adulte et une bibliothèque jeunesse, d’une ludothèque ainsi que d’une salle de spectacle. Tout au long de l’année, elle propose une programmation riche et variée : ateliers, rencontres d’auteurs, spectacles, expositions, soirées jeux, animations et bien d’autres rendez-vous pour tous les âges. Parkings à proximité
Ascenseur
Toilettes PMR
Biblis en folie 2026
©Ville de Corbeil-Essonnes
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