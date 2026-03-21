La médiathèque Hélène Berr hors les murs | BHLM 2026 Jardin de Reuilly – Paul Pernin PARIS
La médiathèque Hélène Berr hors les murs | BHLM 2026 Jardin de Reuilly – Paul Pernin PARIS jeudi 9 juillet 2026.
Rendez-vous au Jardin de Reuilly-Paul Pernin
15, rue Albinoni
75012
De 10h30 à 12h, tous les jeudis du 9 juillet au 27 août
Tout-public
Accès libre
Durant l’été, venez en famille lire et vous faire lire des livres par les bibliothécaires au Jardin de Reuilly proche de la médiathèque Hélène Berr
Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :
jeudi
de 10h30 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00
Jardin de Reuilly – Paul Pernin 15, rue Albinoni 75012 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
Afficher la carte du lieu Jardin de Reuilly – Paul Pernin et trouvez le meilleur itinéraire