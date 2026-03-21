La médiathèque Hélène Berr hors les murs | BHLM 2026 Jardin de Reuilly – Paul Pernin PARIS

Rendez-vous au Jardin de Reuilly-Paul Pernin

15, rue Albinoni

75012

De 10h30 à 12h, tous les jeudis du 9 juillet au 27 août

Tout-public

Accès libre

Durant l’été, venez en famille lire et vous faire lire des livres par les bibliothécaires au Jardin de Reuilly proche de la médiathèque Hélène Berr

Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

jeudi

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00

Jardin de Reuilly – Paul Pernin 15, rue Albinoni 75012 PARIS

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