La médiathèque James Baldwin hors-les-murs | BHLM 2026 Médiathèque James Baldwin Paris
La médiathèque James Baldwin hors-les-murs | BHLM 2026 Médiathèque James Baldwin Paris samedi 13 juin 2026.
Durant l’été, la médiathèque viendra à vous dans plusieurs lieux du 19ème arrondissement, pour des lectures, activités et moments d’échanges :
- À la Fête de quartier Danube le samedi 13 juin de 15h à 17h
- À la Fête de quartier Danube le samedi 27 juin de 15h à 17h
- À l’Open Street Danube, dans le Parc de la Butte du Chapeau Rouge, les mardi 7 et jeudi 9 juillet de 16h à 18h
- Au Jardin d’Hérold les vendredi 10, 17 et 24 juillet et le vendredi 28 août de 10h à 12h
- Au square Monseigneur Maillet (Place des fêtes) à coté du kiosque chaque mercredi de 10h à 12h (du 8 juillet au 26 août).
Des lectures en plein air avec les bibliothécaires de Jacqueline Dreyfus-Weill et de James Baldwin, mais aussi avec les bénévoles de l’association L.I.R.E.
- Au Bassin de la Villette pour Paris Plage en matinée le samedi 11 juillet et le samedi 29 août de 9h30 à 13h
Tout l’été aux mois de juillet et août, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous dans les parcs et jardins pour partager avec les petits et grands des moments de lecture inoubliables !
Le samedi 29 août 2026
de 09h30 à 13h00
Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 10h00 à 12h00
Le samedi 11 juillet 2026
de 09h30 à 13h00
Le vendredi 28 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le vendredi 24 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le vendredi 17 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le vendredi 10 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le jeudi 09 juillet 2026
de 16h00 à 18h00
Le mardi 07 juillet 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-29T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T16:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-09T16:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-11T09:30:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T12:00:00+02:00;2026-08-29T09:30:00+02:00_2026-08-29T13:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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