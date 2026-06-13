La médiathèque James Baldwin hors-les-murs | BHLM 2026 Médiathèque James Baldwin Paris

Durant l’été, la médiathèque viendra à vous dans plusieurs lieux du 19ème arrondissement, pour des lectures, activités et moments d’échanges :

À la Fête de quartier Danube le samedi 13 juin de 15h à 17h

À la Fête de quartier Danube le samedi 27 juin de 15h à 17h

la Fête de quartier Danube le À l’Open Street Danube, dans le Parc de la Butte du Chapeau Rouge, les mardi 7 et jeudi 9 juillet de 16h à 18h

Au Jardin d’Hérold les vendredi 10, 17 et 24 juillet et le vendredi 28 août de 10h à 12h

et le Au square Monseigneur Maillet (Place des fêtes) à coté du kiosque chaque mercredi de 10h à 12h (du 8 juillet au 26 août). Des lectures en plein air avec les bibliothécaires de Jacqueline Dreyfus-Weill et de James Baldwin, mais aussi avec les bénévoles de l’association L.I.R.E.

Au Bassin de la Villette pour Paris Plage en matinée le samedi 11 juillet et le samedi 29 août de 9h30 à 13h

Tout l’été aux mois de juillet et août, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous dans les parcs et jardins pour partager avec les petits et grands des moments de lecture inoubliables !

Le samedi 29 août 2026

de 09h30 à 13h00

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 10h00 à 12h00

Le samedi 11 juillet 2026

de 09h30 à 13h00

Le vendredi 28 août 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 24 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 17 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 10 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le jeudi 09 juillet 2026

de 16h00 à 18h00

Le mardi 07 juillet 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-29T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T16:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-09T16:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-11T09:30:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T12:00:00+02:00;2026-08-29T09:30:00+02:00_2026-08-29T13:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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