La Médiathèque met les voiles Rue de la Jonction Nevers
La Médiathèque met les voiles Rue de la Jonction Nevers mardi 21 juillet 2026.
Nevers
La Médiathèque met les voiles
Rue de la Jonction Capitainerie du port de Nevers, la Jonction Nevers Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
La Médiathèque de Nevers se délocalise au sein de la capitainerie du Port de la Jonction !
C’est un espace de lecture qui vous est proposé gratuitement du mardi 21 juillet au samedi 29 août inclus.
Sur des transats à l’ombre des arbres et au bord de l’eau, nous vous invitons à des apéros littéraires, ateliers, jeux, marché de bouquiniste…
De 11h à 18h sauf les samedi 25 juillet et 29 août avec CAP AU PORT.
Programme complet à découvrir bientôt ! .
Rue de la Jonction Capitainerie du port de Nevers, la Jonction Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 48 50 mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr
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L’événement La Médiathèque met les voiles Nevers a été mis à jour le 2026-04-17 par Nièvre Attractive
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