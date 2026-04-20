La Médiathèque met les voiles Rue de la Jonction Nevers

Nevers

La Médiathèque met les voiles

Rue de la Jonction Capitainerie du port de Nevers, la Jonction Nevers Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

La Médiathèque de Nevers se délocalise au sein de la capitainerie du Port de la Jonction !

C’est un espace de lecture qui vous est proposé gratuitement du mardi 21 juillet au samedi 29 août inclus.

Sur des transats à l’ombre des arbres et au bord de l’eau, nous vous invitons à des apéros littéraires, ateliers, jeux, marché de bouquiniste…

De 11h à 18h sauf les samedi 25 juillet et 29 août avec CAP AU PORT.

Programme complet à découvrir bientôt ! .

Rue de la Jonction Capitainerie du port de Nevers, la Jonction Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 48 50 mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr

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English :

L’événement La Médiathèque met les voiles Nevers a été mis à jour le 2026-04-17 par Nièvre Attractive