La médiathèque Virginia Woolf au jardin du Moulin de la Pointe (juillet-août 2026) Jardin du Moulin de la Pointe PARIS

Entrée

libre.

Le mercredi matin, de 10h30 à 12h, du 8 juillet au 26 août inclus.

Annulation en cas de météo défavorable ou de canicule.

Tout savoir sur les bibliothèques hors les murs

Petits et grands, venez retrouver l’équipe de la médiathèque pour jouer, lire ou écouter de nombreuses histoires à l’ombre des arbres du jardin du Moulin de la Pointe !

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00

Jardin du Moulin de la Pointe 22 boulevard kellermann 75013 PARIS

+33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR



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