Lectures au jardin : La bibliothèque Diderot hors les murs (BHLM) kiosque du Square Trousseau Paris
Lectures au jardin : La bibliothèque Diderot hors les murs (BHLM) kiosque du Square Trousseau Paris mercredi 8 juillet 2026.
Cet été, les bibliothécaires viennent à votre rencontre au square Trousseau : Albums, BD, contes, magazines… Venez lire des histoires au jardin ! Les bibliothèques hors les murs : édition 2026 – Ville de Paris
du mercredi 8 juillet au mercredi 19 aout 2026: le mercredi matin de 10h30 à 12h
Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 19 août 2026 :
mercredi
de 10h30 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00
kiosque du Square Trousseau 2, rue Antoine Vollon 75012 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-bibliotheques-hors-les-murs-edition-2026-106783 +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr
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