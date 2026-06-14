Le Voyage de Falabulle Théâtre Darius Milhaud Paris
Le Voyage de Falabulle Théâtre Darius Milhaud Paris mercredi 8 juillet 2026.
Joué par un
personnage féérique, « Le Voyage de Falabulle » est un
spectacle-concert qui met en scène des moments musicaux entrecoupés de jeux,
d’histoires et d’échanges avec les enfants.
« Amie des
grenouilles, fée de l’étang, je transforme les bulles en chansons pour enfants.
C’est moi, la fée Falabulle ! Je t’avais préparé des petites histoires, je
t’avais écrit des petites chansons mais les lutins de la forêt se sont amusés
avec mes partitions ! Alors si jamais j’oublie, si je ne me souviens pas,
est-ce que tu pourras m’aider en chantant avec moi ? »
Falabulle est
une fée-grenouille, toujours accompagnée de ses amis, Rêveur le raton-laveur et
Pompon l’âne maladroit. Entre histoires toutes en rimes et chansons au ukulélé,
les enfants sont plongés dans un imaginaire à la fois moderne et fantastique.
Acteurs de l’histoire, les enfants tirent des cartes pour choisir eux-mêmes la
suite de l’aventure. La musique et l’immersion dans les jeux et les histoires
permettent aux bouts de chou et à leurs parents de vivre un moment de
convivialité, d’insouciance et d’échange.
Les « grands » eux-aussi se laissent
vite bercer par Falabulle, douce, pétillante et drôle. Le répertoire musical du
spectacle comprend à la fois des petites comptines bien connues des enfants et
des compositions spécialement pensées pour les petits.
Falabulle rentre de vacances, elle a voyagé partout et pas qu’en France ! Elle a ramené plein de souvenirs et même des histoires de pirates qui font
rire !
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des
parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
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Un spectacle
de et avec : Tania Wyss
Genre
: Spectacle musical
Jeune public de 2 à 6 ans
Durée
du spectacle : 40 mn
Un spectacle-concert ludique et interactif de la fée « Falabulle » accompagnée de son ukulélé et ses amis, Rêveur le raton-laveur et Pompon l’âne maladroit. De 2 à 6 ans.
Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 15 juillet 2026 :
mercredi
de 16h30 à 17h10
mercredi
de 14h30 à 15h10
mercredi
de 10h30 à 11h10
payant
De 6 à 9 euros.
Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-15T20:10:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T11:10:00+02:00;2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T15:10:00+02:00;2026-07-08T16:30:00+02:00_2026-07-08T17:10:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T11:10:00+02:00;2026-07-15T14:30:00+02:00_2026-07-15T15:10:00+02:00;2026-07-15T16:30:00+02:00_2026-07-15T17:10:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris
https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
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