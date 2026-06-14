Le Voyage de Falabulle Théâtre Darius Milhaud Paris

Joué par un

personnage féérique, « Le Voyage de Falabulle » est un

spectacle-concert qui met en scène des moments musicaux entrecoupés de jeux,

d’histoires et d’échanges avec les enfants.

« Amie des

grenouilles, fée de l’étang, je transforme les bulles en chansons pour enfants.

C’est moi, la fée Falabulle ! Je t’avais préparé des petites histoires, je

t’avais écrit des petites chansons mais les lutins de la forêt se sont amusés

avec mes partitions ! Alors si jamais j’oublie, si je ne me souviens pas,

est-ce que tu pourras m’aider en chantant avec moi ? »

Falabulle est

une fée-grenouille, toujours accompagnée de ses amis, Rêveur le raton-laveur et

Pompon l’âne maladroit. Entre histoires toutes en rimes et chansons au ukulélé,

les enfants sont plongés dans un imaginaire à la fois moderne et fantastique.

Acteurs de l’histoire, les enfants tirent des cartes pour choisir eux-mêmes la

suite de l’aventure. La musique et l’immersion dans les jeux et les histoires

permettent aux bouts de chou et à leurs parents de vivre un moment de

convivialité, d’insouciance et d’échange.

Les « grands » eux-aussi se laissent

vite bercer par Falabulle, douce, pétillante et drôle. Le répertoire musical du

spectacle comprend à la fois des petites comptines bien connues des enfants et

des compositions spécialement pensées pour les petits.

Falabulle rentre de vacances, elle a voyagé partout et pas qu’en France ! Elle a ramené plein de souvenirs et même des histoires de pirates qui font

rire !

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des

parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

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Un spectacle

de et avec : Tania Wyss

Genre

: Spectacle musical

Jeune public de 2 à 6 ans

Durée

du spectacle : 40 mn

Un spectacle-concert ludique et interactif de la fée « Falabulle » accompagnée de son ukulélé et ses amis, Rêveur le raton-laveur et Pompon l’âne maladroit. De 2 à 6 ans.

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 15 juillet 2026 :

mercredi

de 16h30 à 17h10

mercredi

de 14h30 à 15h10

mercredi

de 10h30 à 11h10

payant

De 6 à 9 euros.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-15T20:10:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T11:10:00+02:00;2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T15:10:00+02:00;2026-07-08T16:30:00+02:00_2026-07-08T17:10:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T11:10:00+02:00;2026-07-15T14:30:00+02:00_2026-07-15T15:10:00+02:00;2026-07-15T16:30:00+02:00_2026-07-15T17:10:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



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