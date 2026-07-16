La Méditerranée en partage, Université Paris Nanterre, Nanterre
mardi 20 octobre 2026 · Université Paris Nanterre · Nanterre
Informations pratiques
La Méditerranée en partage Mardi 20 octobre, 17h00 Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T17:00:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T17:00:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00
Rencontre littéraire avec des écrivains et écrivaines, en partenariat avec le département de Lettres modernes de l’UFR de Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du Spectacle (PHILLIA) de l’Université Paris Nanterre et l’Observatoire des écritures françaises et francophones contemporaines (OEC).
Au Pixel, Bibliothèque universitaire
Université Paris Nanterre 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France
Rencontre littéraire avec des écrivains et écrivaines, en partenariat avec le département de Lettres modernes de l’UFR de Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du Spectacle …
©Université Paris Nanterre
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