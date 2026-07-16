La Méditerranée en partage, Université Paris Nanterre, Nanterre

Informations pratiques

La Méditerranée en partage Mardi 20 octobre, 17h00 Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T17:00:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T17:00:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00

Rencontre littéraire avec des écrivains et écrivaines, en partenariat avec le département de Lettres modernes de l’UFR de Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du Spectacle (PHILLIA) de l’Université Paris Nanterre et l’Observatoire des écritures françaises et francophones contemporaines (OEC).

Au Pixel, Bibliothèque universitaire

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France

Rencontre littéraire avec des écrivains et écrivaines, en partenariat avec le département de Lettres modernes de l’UFR de Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du Spectacle …

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