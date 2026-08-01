Informations pratiques

Druyes-les-Belles-Fontaines

La mémoire de la fée des Belles Fontaines

Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Puisaye Légendaire, votre boussole en poche !

Bonjour. Comme je suis contente de vous voir ! Je suis Ondine, la fée de l’eau, fille de la rivière Druyes et du ruisseau d’Andryes. Je vis dans les sources de ce village depuis des millénaires. Il m’est arrivé un malheur ! Il faut absolument que je retrouve mes perles magiques, qui contiennent toute ma mémoire ! Sans elles, impossible de vous raconter l’histoire de ce si beau village… Vous voulez bien m’aider ? Ça serait adorable ! Grâce à mes perles je pourrai tout vous raconter sur un moine qui se remonte les manches, vous donner les recettes d’un bon pain et d’un beau cuir, expérimenter le chemin de l’eau et devenir incollable sur la vie des seigneurs et des villageois ! Bonne aventure !

(Captation 360°, vidéos, mini-jeux, audio et parcours inspiré de faits réels). Circuit familial facile, accessible en poussette. Durée 1h30. Gratuit).

Pour télécharger ce parcours, voici les différentes étapes

1. Téléchargez l’application gratuite Legendr via votre play store ou apple store.

2. Sélectionnez la ville de Druyes-les-belles-fontaines.

3. Téléchargez gratuitement le parcours.

4. Besoin d’aide lors de votre balade ? N’hésitez pas à activer le point d’interrogation ? en haut à droite de votre écran.

Bonne aventure ! .

Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 15 66 responsablepromotion@puisaye-tourisme.fr

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English : La mémoire de la fée des Belles Fontaines

L’événement La mémoire de la fée des Belles Fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !