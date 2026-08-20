La mémoire d’un territoire, Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

La mémoire d’un territoire Dimanche 20 septembre, 15h15 Centre Teilhard de Chardin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La photo est un témoin privilégié des transformations d’un territoire. A travers des clichés anciens et récents, découvrez l’histoire du plateau de Saclay et l’évolution de ses paysages. Comment la photographie nous permet-elle de comprendre les changements de notre environnement ? Que raconte-t-elle sur la vie des habitants d’hier et d’aujourd’hui ? Un voyage dans le temps pour mieux comprendre le territoire dans lequel nous vivons. Et découvrir aussi les animaux présents sur notre plateau.

Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis-Perrin 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France https://www.centreteilharddechardin.fr/ Situé sur le plateau de Saclay, au cœur de l’un des plus grands pôles mondiaux de la recherche scientifique, le Centre Teilhard de Chardin est un lieu de dialogue entre Sciences, Philosophie et Spiritualité.

Il procède d’une initiative commune à la Compagnie de Jésus et aux diocèses de Paris, Evry, Nanterre et Versailles.

Tourné vers le monde de l’enseignement et de la recherche ainsi que vers le monde de l’entreprise, le Centre Teilhard de Chardin cherche à éclairer les questions contemporaines, éthiques, sociétales, sociales, anthropologiques et spirituelles posées par les avancées scientifiques et techniques contemporaines.

Il est également un lieu de vie spirituelle, accueillant les activités des communautés chrétiennes étudiantes, et offrant à ceux qui le souhaitent un lieu de ressourcement et de prière. Parking SILO de Moulon, RN 118, arrêt de bus Joliot-Curie (lignes 9, 11, 91-06, 91-10, S9)

Atelier « La mémoire d’un territoire »