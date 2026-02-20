La mémoire filmique du Morvan, Archives départementales de la Nièvre, Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Nièvre · Nevers
Informations pratiques
La mémoire filmique du Morvan 19 et 20 septembre Archives départementales de la Nièvre Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Grâce à un film d’une heure, réalisé par l’association Ofnibus dans le cadre de la numérisation de films morvandiaux effectuée en septembre 2025, vous pourrez revivre ou découvrir la vie quotidienne dans le Morvan au 20e siècle.
Archives départementales de la Nièvre 1 Rue Charles Roy, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33386606830 https://archives.nievre.fr Les inventaires des fonds d’archives de Nevers Agglomération, de la Ville de Nevers et de Varennes-Vauzelles sont consultables en salle. Arrêt de bus, parking gratuit à proximité, places pour PMR.
Grâce à un film d’une heure, réalisé par l’association Ofnibus dans le cadre de la numérisation de films morvandiaux effectuée en septembre 2025, vous pourrez revivre ou découvrir la vie quotidienne…
© Ofnibus
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