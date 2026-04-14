La mer, avenir de l’humanité, Cinéma de Senlis, Senlis
La mer, avenir de l’humanité, Cinéma de Senlis, Senlis jeudi 16 avril 2026.
La mer, avenir de l’humanité Jeudi 16 avril, 20h00 Cinéma de Senlis Oise
Tarif unique : 12 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00
Grand navigateur, membre de la prestigieuse Académie de marine, auteur du « Voyage en mer », Vincent Campredon est à l’origine de la métamorphose historique du Musée national de la Marine dont il a été le directeur de 2015 à 2024.
Avec lui, nous partirons pour un voyage en mer :
– un voyage dans l’histoire, celle des grands découvreurs des mers et des océans ;
– un voyage dans le présent et dans le futur, exploration des défis majeurs qui menacent nos océans, des enjeux stratégiques du changement climatique ;
– un voyage culturel, à travers la récente transformation du Musée national de la Marine, une invitation à nous émerveiller et à mieux comprendre notre lien profond avec la mer.
Le Lions Club Senlis Trois Forêts vous invite à partager sa passion et à interroger cet expert amoureux inconditionnel des mers auxquelles il a consacré sa vie.
Tous les bénéfices de cet événement seront reversés aux Sauveteurs en mer de la SNS.
Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lions-club-senlis-trois-forets/evenements/conference-la-mer-avec-vincent-campredon »}]
Une conférence de Vincent Campredon, organisée par le Lions Club de Senlis Trois Forêts mer océan
Ewan Lebourdais
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