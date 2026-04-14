La mer, avenir de l’humanité, Cinéma de Senlis, Senlis

La mer, avenir de l’humanité Jeudi 16 avril, 20h00 Cinéma de Senlis Oise

Tarif unique : 12 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Grand navigateur, membre de la prestigieuse Académie de marine, auteur du « Voyage en mer », Vincent Campredon est à l’origine de la métamorphose historique du Musée national de la Marine dont il a été le directeur de 2015 à 2024.

Avec lui, nous partirons pour un voyage en mer :

– un voyage dans l’histoire, celle des grands découvreurs des mers et des océans ;

– un voyage dans le présent et dans le futur, exploration des défis majeurs qui menacent nos océans, des enjeux stratégiques du changement climatique ;

– un voyage culturel, à travers la récente transformation du Musée national de la Marine, une invitation à nous émerveiller et à mieux comprendre notre lien profond avec la mer.

Le Lions Club Senlis Trois Forêts vous invite à partager sa passion et à interroger cet expert amoureux inconditionnel des mers auxquelles il a consacré sa vie.

Tous les bénéfices de cet événement seront reversés aux Sauveteurs en mer de la SNS.

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lions-club-senlis-trois-forets/evenements/conference-la-mer-avec-vincent-campredon »}]

Une conférence de Vincent Campredon, organisée par le Lions Club de Senlis Trois Forêts mer océan

Ewan Lebourdais