La mer Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

La mer

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 20:00:00

fin : 2027-06-04 20:50:00

Date(s) :

2027-06-04

Des violons de toutes tailles et des violoncelles vous

emmènent dans un long voyage…

Ce soir il faut partir, prendre la mer, traverser ! Ils sont bien trop nombreux tous ces instruments à cordes à vouloir grimper sur cette embarcation aussi fragile qu’un bateau de papier… bien trop lourds avec leur musique comme seule carte d’identité. Parmi eux, lors de cette fuite nocturne, un petit violon rêve dans la nuit d’encre…

À partir de 6 ans. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La mer

L’événement La mer Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret