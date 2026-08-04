La mer Espace Fayolle Guéret
vendredi 4 juin 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
La mer
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04 20:00:00
fin : 2027-06-04 20:50:00
Date(s) :
2027-06-04
Des violons de toutes tailles et des violoncelles vous
emmènent dans un long voyage…
Ce soir il faut partir, prendre la mer, traverser ! Ils sont bien trop nombreux tous ces instruments à cordes à vouloir grimper sur cette embarcation aussi fragile qu’un bateau de papier… bien trop lourds avec leur musique comme seule carte d’identité. Parmi eux, lors de cette fuite nocturne, un petit violon rêve dans la nuit d’encre…
À partir de 6 ans. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : La mer
L’événement La mer Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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