Informations pratiques

Boult-aux-Bois

La méthanisation quel impact pour la faune sauvage ?

Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

L’arrivée de la méthanisation agricole a induit des changements de pratiques agricoles, notamment avec l’apparition des Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE). Ces cultures reposent sur de nouveaux plants cultivés et de nouvelles dates de récolte. Le projet Methafaune vise donc à étudier l’impact potentiel des CIVE sur le chevreuil et la perdrix grise. Par Lucille Capitaine Org. Maison de la Nature, le CERFE, l’URCA et l’ICMR, dans le cadre de la Zone Atelier environnementale rurale Argonne (ZARG)

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Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98

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English :

The advent of agricultural anaerobic digestion has led to changes in farming practices, particularly with the emergence of energy-producing catch crops (CIVE). These crops rely on new plant varieties and new harvest dates. The Methafaune project therefore aims to study the potential impact of CIVE on roe deer and gray partridges. By Lucille Capitaine. Organized by Maison de la Nature, CERFE, URCA, and ICMR, as part of the Argonne Rural Environmental Workshop Zone (ZARG)

L’événement La méthanisation quel impact pour la faune sauvage ? Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme