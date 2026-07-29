La Micro-folie s’installe chez Cezanne Atelier des Lauves Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

La Micro-folie s’installe chez Cezanne

Du 02/08 au 22/08/2026 tous les jours à partir de 10h. Atelier des Lauves 13 avenue Paul Cezanne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 1 – 1 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-02

Le musée numérique itinérant du CIAM s’installe dans le jardin de l’Atelier des Lauves ! Au programme exploration interactive des chefs-d’œuvre nationaux le matin, et médiations guidées thématiques l’après-midi.Familles

À noter Cet événement se déroule exclusivement dans le jardin du site. Il ne comprend pas la visite de l’intérieur de l’Atelier des Lauves. Réservation conseillée, places limitées.



Au programme de cette semaine d’immersion artistique

● Le matin (10h 12h) | Musée numérique en accès libre

Grâce à un écran géant et des tablettes tactiles, découvrez à votre rythme les collections des grands musées nationaux et explorez autrement l’univers de Cezanne.

● L’après-midi | Médiations guidées (sur réservation)



Anne-Cécile, médiatrice culturelle du CIAM, vous propose deux rendez-vous quotidiens

● à 14h15, Dessine le cirque comme Cezanne une approche plastique originale pour créer en s’inspirant du regard du maître aixois.

● à 16h15, Art et émotion ressentir et parler art un atelier d’échange et d’observation pour développer sa sensibilité artistique sans jugement. .

Atelier des Lauves 13 avenue Paul Cezanne Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur atelierdeslauves@mairie-aixenprovence.fr

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English :

The CIAM’s traveling digital museum is setting up in the garden of the Atelier des Lauves! On the agenda: an interactive exploration of national masterpieces in the morning, and guided thematic tours in the afternoon.

L’événement La Micro-folie s’installe chez Cezanne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence