La Mif x Party Remise, Ilôt Comtesse, Lille

La Mif x Party Remise Dimanche 21 juin, 14h15 Ilôt Comtesse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:15:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:15:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Deux collectifs lillois organisent des dj sets basés autour de la House music.

Scène organisé par le collectif La Mif et Party Remise en collaboration avec le restaurant Balme et Dona Bica.

Début à 14h15 avec un groupe folklorique portugais.

De 15h jusqu’à la fin, la programmation sera axé sur des dj sets qui joueront principalement de la house.

Ilôt Comtesse ilot comtesse Lille Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Deux collectifs lillois organisent des dj sets basés autour de la House music.

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