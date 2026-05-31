La Mif x Party Remise, Ilôt Comtesse, Lille
La Mif x Party Remise, Ilôt Comtesse, Lille dimanche 21 juin 2026.
La Mif x Party Remise Dimanche 21 juin, 14h15 Ilôt Comtesse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:15:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:15:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Deux collectifs lillois organisent des dj sets basés autour de la House music.
Scène organisé par le collectif La Mif et Party Remise en collaboration avec le restaurant Balme et Dona Bica.
Début à 14h15 avec un groupe folklorique portugais.
De 15h jusqu’à la fin, la programmation sera axé sur des dj sets qui joueront principalement de la house.
Ilôt Comtesse ilot comtesse Lille Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Deux collectifs lillois organisent des dj sets basés autour de la House music.
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