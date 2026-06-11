La Misa Criolla et la Navidad Nuestra Eglise Notre Dame de la Paix Mâcon dimanche 20 décembre 2026.

Mâcon

La Misa Criolla et la Navidad Nuestra

Eglise Notre Dame de la Paix 1 Rue du 19 Mars 1962 Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 17:00:00

fin : 2026-12-20 19:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Projet musical Misa Criolla et Navidad Nuestra.

L’association El Molino del Río Cultural porte pour l’année 2026 un projet musical réunissant amateurs et artistes professionnels autour de deux œuvres majeures du répertoire argentin Misa Criolla et Navidad Nuestra, composées par Ariel Ramírez.

Cette création collective a pour objectif de faire découvrir au public la richesse des musiques traditionnelles et folkloriques d’Amérique latine à travers une rencontre artistique et humaine entre chanteurs amateurs, solistes professionnels et musiciens professionnels.

La Misa Criolla et la Navidad Nuestra (messe créole) sont deux œuvres musicales pour solistes, chœur et ensemble instrumental, mêlants musique sacrée et rythmes populaires argentins et andins. Composées par le musicien argentin Ariel Ramírez (1921-2010). Elles sont devenues l’une des œuvres majeures du patrimoine musical sud-américain.

Le projet réunira un chœur éphémère composé d’environ 45 choristes amateurs venus du territoire et des régions voisines.

Ils seront accompagnés par deux solistes professionnels le ténor Benjamin Cantele et le baryton Rodrigo Mosquera, ainsi que par le Trio à Cordes Pincées de Paris, ensemble instrumental spécialisé dans les musiques d’Amérique latine et les cordes pincées. Ce trio réunit Gérard Verba à la guitare, Zdenka Ostadalova au clavecin et José Mendoza au charango.

À travers ce projet, l’association souhaite favoriser la transmission musicale, l’accès à une pratique artistique collective de qualité et les échanges entre amateurs et professionnels. L’événement contribuera également à la valorisation du patrimoine musical latino-américain et à l’animation culturelle du territoire. .

Eglise Notre Dame de la Paix 1 Rue du 19 Mars 1962 Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Misa Criolla et la Navidad Nuestra

L’événement La Misa Criolla et la Navidad Nuestra Mâcon a été mis à jour le 2026-06-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)