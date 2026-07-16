La misérable, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

La misérable Vendredi 6 novembre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 36 € – 2e série : 32 € – Abonné 1re série : 33 € – Moins de 26 ans : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:40:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:40:00+01:00

DE CATHERINE PRIVAT

MISE EN SCÈNE STEFAN DRUET TOUKAÏEFF

AVEC JULIE DEPARDIEU

SCÉNOGRAPHIE STEFAN DRUET TOUKAÏEFF

LUMIÈRE THOMAS JACQUEMART

COSTUMES DAVID BELUGOU

MUSIQUE BEETHOVEN

PRODUCTION RICHARD CAILLAT – ARTS LIVE ENTERTAINMENT – FIMALAC CULTURE, EN ACCORD AVEC LE STUDIO MARIGNY (LICENCE 2 : 2-015024 ET LICENCE 3 : 3-015043)

DURÉE 1H10

« La Misérable », c’est la mise en lumière de l’ombre de Victor Hugo, Juliette Drouet, qui raconte 50 ans d’un amour fou et d’une emprise réciproque.

C’est la docilité d’une femme indocile qui s’est chargée d’accompagner le plus grand poète de tous les temps pour qu’il aille au bout de son œuvre.

Juliette est son héroïne, sa muse, sa passion, sa copiste, son inspiratrice. Entre passion et enfermement, dévouée corps et âme, elle lui écrira des milliers de lettres, prouvant son éternel soutien.

Deux êtres inséparables bercés par un amour secret et obsessionnel, pour le meilleur et pour le pire !

140 ans plus tard, Julie Depardieu a décidé d’incarner le personnage de Juliette, pour nous raconter son histoire, que personne n’a jamais voulu écouter, et nous livrer tous leurs secrets d’alcôve. Un moment de théâtre intense, aussi poignant qu’élégant, unanimement salué par la critique.

« Une folle histoire d’amour avec un génie de son siècle, un tyran… Formidablement interprété » FRANCE INTER

« Joli et émouvant solo, que la comédienne interprète comme en frissonnant » TÉLÉRAMA TTT

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/flistemanifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

©David Delaplace – conception graphique ©Adrien Nuttall