La miss, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt
jeudi 25 mars 2027 · Théâtre Nouvelle-France (TNF) · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
La miss Jeudi 25 mars 2027, 20h30 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines
Placement libre – Plein tarif : 20 € – Abonné : 17 € – Moins de 26 ans : 10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T22:00:00+01:00
Fin : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T22:00:00+01:00
DE CAROLINE ROCHEFORT
MISE EN SCÈNE MARC PISTOLESI
AVEC TEWFIK BENSNOUSSI, CHRISTOPHE CANARD, STÉPHANE GILLETTA, JHOS LICAN, CAROLINE ROCHEFORT, CLÉMENT ROUAULT
CONSEIL EN DRAMATURGIE ELSA ROOKE
SCÉNOGRAPHIE SALMA BORDES
LUMIÈRE FRANҪOIS LENEVEU
MUSIQUE ET SON MARTIN MABZ
VIDÉO CEDRIC CARTAUT
COSTUMES CHOUCHANE ABELLO
COMMUNICATION EMMANUELLE JAUFFRET
COPRODUCTION CHOUETTE COMPAGNIE, MATRIOSHKA PRODUCTIONS, PROMETHÉE PRODUCTIONS
SOUTIEN MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
LABELLISATION DE LA MISSION DES 80 ANS DE LA LIBÉRATION
DURÉE 1H30
L’incroyable histoire vraie de la seule femme admise au sein de la Légion étrangère.
Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, Susan Travers renonce à une existence dorée pour répondre à l’appel du général de Gaulle. Elle s’engage avec la France libre, débarque en Afrique et rencontre la Légion étrangère. Par amour de la France, mais aussi pour un homme qu’elle choisit de suivre jusqu’au bout du monde, elle défie les codes au nom d’une liberté rare. Dans cette épopée hors normes, son courage fera basculer le destin collectif.
Après « Changez l’eau des fleurs » et « Femme non-rééducable » la prolifique Caroline Rochefort propose de vous faire découvrir le destin d’une autre femme d’exception.
Une création présentée en avant-première duFestival Off d’Avignon.
Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Théâtre – Création
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