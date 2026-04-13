La mode des singes: une étude des costumes pour primates domestiqués en France au XVIIIe siècle, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau
La mode des singes: une étude des costumes pour primates domestiqués en France au XVIIIe siècle, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
La mode des singes: une étude des costumes pour primates domestiqués en France au XVIIIe siècle Dimanche 7 juin, 12h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
À notre connaissance, seuls cinq costumes pour singes sont conservés dans les collections muséales. Leur raffinement et l’anthropomorphisme qu’ils révèlent interrogent quant à leur usage et à leurs destinataires. L’analyse de ces pièces, confrontée aux sources du XVIIIᵉ siècle, met en lumière une pratique singulière, révélatrice des nouvelles idées philosophiques et scientifiques liées au singe au siècle des Lumières, entre domestication, exotisme et contexte colonial.
Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Cour du cheval blanc, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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