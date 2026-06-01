La mode en héritage : recherche, conservation, restauration et valorisation, Château de Fontainebleau – salon Victoria, Fontainebleau
La mode en héritage : recherche, conservation, restauration et valorisation, Château de Fontainebleau – salon Victoria, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
La mode en héritage : recherche, conservation, restauration et valorisation Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – salon Victoria Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
La mode constitue un champ privilégié de recherche et de formation pour le patrimoine. À travers vêtements, armures militaires, étoffes ou livres d’atelier, les élèves de l’Institut national du patrimoine interrogent les processus par lesquels la mode devient patrimoine, en mettant en lumière ses valeurs symboliques, sociales et politiques, ainsi que la circulation des formes et des matériaux. En croisant approches historiques, pratiques de conservation-restauration et réflexions muséographiques, elles explorent les modalités d’étude et d’exposition de la mode, entre fidélité historique et lisibilité contemporaine.
Carte blanche à l’Institut national du patrimoine
Château de Fontainebleau – salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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