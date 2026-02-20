La mode en palimpseste : 1950-2010, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

Informations pratiques

La mode en palimpseste : 1950-2010 9 octobre 2026 – 13 février 2027 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00

Fin : 2027-02-13T10:00:00+01:00 – 2027-02-13T13:00:00+01:00

Vernissage vendredi 9 octobre à 18h30, Galerie Jean Montchougny.

De Jean Moral à Kate Barry, en passant par Peter Knapp, Jean-François Bauret et Sacha, cinq regards issus des collections du musée composent un récit stratifié. Jean Moral déplace la mode dans la rue et invente une modernité incarnée ; Peter Knapp en renouvelle radicalement la grammaire graphique et éditoriale ; Sacha van Dorssen en capte la présence fugace, presque soustraite au regard ; Jean-François Bauret en explore les corps dans leur frontalité et leur lente chorégraphie ; Kate Barry, enfin, en révèle la tension intime, entre mise en scène et fragilité.

Dans cet entrelacement de gestes, de styles et d’époques, la mode apparaît moins comme une succession de tendances que comme un champ de rémanences. Les formes persistent, se transforment, ressurgissent ailleurs, autrement. Ainsi, loin d’une simple chronologie, l’exposition donne à voir une mémoire active de la mode, où l’effacement n’est jamais disparition, mais condition même de la réinvention.

Le co-commissariat d’exposition est assuré par Sylvain Besson, directeur des collections du musée et Christophe Vootz de La Maison.

Cette exposition a reçu le Label Bicentenaire de la photographie décerné par le Ministère de la Culture afin de mettre à l’honneur la création et le patrimoine photographique français.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/la-mode-en-palimpseste-1950-2010 »}]

Fruit d’une collaboration entre La Maison et le musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône, cette exposition propose une lecture de la photographie de mode.

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