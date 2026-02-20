La mode en palimpseste : 1950-2010, La Maison, Nevers

Informations pratiques

La mode en palimpseste : 1950-2010 9 octobre 2026 – 13 février 2027 La Maison Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00

Fin : 2027-02-13T10:00:00+01:00 – 2027-02-13T13:00:00+01:00

Fruit d’une collaboration entre la Maison de la Culture de Nevers et le musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône, cette exposition propose une lecture de la photographie de mode comme surface de ré-écriture permanente, à l’instar d’un palimpseste, ce parchemin dont on gratte les inscriptions pour pouvoir y écrire à nouveau.

De Jean Moral à Kate Barry, en passant par Peter Knapp, Jean-François Bauret et Sacha, cinq regards issus des collections du Musée composent un récit stratifié. Jean Moral déplace la mode dans la rue et invente une modernité incarnée ; Peter Knapp en renouvelle radicalement la grammaire graphique et éditoriale ; Sacha van Dorssen en capte la présence fugace, presque soustraite au regard ; Jean-François Bauret en explore les corps dans leur frontalité et leur lente chorégraphie ; Kate Barry, enfin, en révèle la tension intime, entre mise en scène et fragilité.

Dans cet entrelacement de gestes, de styles et d’époques, la mode apparaît moins comme une succession de tendances que comme un champ de rémanences. Les formes persistent, se transforment, ressurgissent ailleurs, autrement. Ainsi, loin d’une simple chronologie, l’exposition donne à voir une mémoire active de la mode, où l’effacement n’est jamais disparition, mais condition même de la réinvention.

Le co-commissariat d’exposition est assuré par Sylvain Besson, Directeur des collections du musée et Christophe Vootz de La Maison. Cette exposition a reçu le Label Bicentenaire de la photographie décerné par le Ministère de la Culture afin de mettre à l’honneur la création et le patrimoine photographique français.

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03.86.93.09.09. https://maisonculture.fr/ https://www.facebook.com/maisoncultureneversagglo La Maison, Nevers Agglomération – scène conventionnée art en territoire, dirigée par Jean-Luc Revol depuis 2016, joue un rôle central dans la diffusion culturelle à Nevers et dans tout le département de la Nièvre. Son projet artistique et culturel, porte par la Scop Mcna dans le cadre d’une délégation de service public jusqu’en 2029, a été reconnu par l’État avec l’obtention du label « scène conventionnée Art en territoire » en 2020.

Fidèle a une logique de décentralisation culturelle inspirée par Malraux, La Maison propose une programmation pluridisciplinaire accessible au plus grand nombre, à Nevers comme dans l’ensemble du territoire. Elle développe aussi des dispositifs de service public, comme des transports gratuits, et s’appuie sur de nombreux partenariats locaux. Depuis 2016, elle renforce également son engagement dans les arts plastiques avec plusieurs expositions d’art contemporain chaque saison, une artothèque de 250 œuvres ouverte au public, et, en 2025, sa première production dans ce domaine. Par la route :

Nevers – Paris -> 2h30

Nevers – Lyon -> 3h05

Nevers – Clermont-Ferrand -> 2h05

Nevers – Dijon -> 2h40

Par le train :

Nevers – Paris -> 2h

Nevers – Lyon -> 3h10

Nevers – Clermont-Ferrand -> 1h25

Nevers – Dijon -> 2h25

Les stationnements aux abords de La Maison :

Quai de Mantoue, quai de Médine, parking du Ravelin (à côté de Céréa, 12min à pied – gratuit)

Personnes en situation de handicap :

Les 2 salles de spectacle et salle d’exposition de La Maison sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La grande salle dispose de places à destination des Personnes à Mobilité Réduite, en milieu de salle, uniquement sur réservation.

Deux places de parking dédiées sont disponibles à droite de l’entrée principale.

Fruit d’une collaboration entre la Maison de la Culture de Nevers et le musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône, cette exposition propose une lecture de la photographie de mode comme surface de à …

© Peter Knapp / Apollonia van Ravenstein et Susan en Pierre Cardin pour le magazine Vogue

Paris, 1971

Impression numérique (d’après une diapositive)