La mode japonaise et son influence sur la création européenne, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau

La mode japonaise et son influence sur la création européenne Samedi 6 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Cette communication se propose de montrer comment le kimono, support privilégié de l’expression artistique japonaise, a exercé une influence constante sur la mode japonaise et européenne. Ce vêtement générique, qui ne suit pas les courbes du corps contrairement aux habits occidentaux, présente une forme constante et unisexe est adaptable à toutes les morphologies. Son impact sur la mode européenne remonte à la fin du XIXe siècle au moment où les peintres français le découvrent grâce aux estampes japonaises. C’est au cours des années 1970 que l’on assiste à un regain d’intérêt au moment où les stylistes japonais affluent à Paris. Il ne s’agit plus d’une influence décorative, mais plutôt d’une réinterprétation de la structure même du vêtement. Dans le même temps, les créateurs occidentaux s’inspirent ouvertement du Japon, chacun de manière très différente, en s’appropriant des éléments disparates et en les intégrant dans leur propre vision. Portée par l’univers des mangas et la mode de la rue, la création contemporaine offre une interprétation renouvelée des codes du Japon traditionnel et en particulier du kimono.

Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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