La mode sourde existe-t-elle ? Table ronde LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi PARIS

Nikesco, auteur de BD sourd accueilli pour une carte blanche de 6 mois à la bibliothèque Saint-Éloi, convie Arthur Gillet et Valentin Faure-Herman, tous deux CODA (enfants entendants nés de parents sourds) pour un échange autour de la mode sourde. Arthur Gillet questionne par son travail la recherche d’identité et le langage, entre autres. Il emploie le vêtement et plus particulièrement le costume comme outil de travestissement et de militantisme, ainsi que le textile et la peinture sur soie, notamment pour raconter l’histoire des Sourds.

Valentin Faure-Herman est un jeune créateur mode originaire de la banlieue parisienne. CODA (Children of Deaf Adults), il a grandi entre deux langues : celle des signes et celle du monde entendant. De cette double culture il prend racine, et explore le vêtement comme un outil de dialogue, de lien et de transmission. Il aborde les expériences humaines à travers des collections prônant des valeurs fortes de partage et d’ouverture avec une élégance épurée et moderne, et des textiles riches. Il vient de terminer ses études à l’Esmod avec sa première collection de mode « Langue, pas langage » retraçant l’histoire des Sourds de France.

Cette table ronde abordera sous différents angles la question de la mode, du vêtement et plus largement du textile comme moyen d’expression visuelle et comme manière de chercher, assumer, ou détourner son identité, mais aussi comme outil de militantisme que ce soit pour revendiquer l’importance de la Langue des Signes Française, ou abolir les stéréotypes sociaux et de genre et lutter en faveur des droits LGBT.

En présence d’interprètes LSF/FR

Dans le cadre de la carte blanche à Nikesco et du temps fort Vêtements, la bibliothèque Saint-Éloi vous invite à une table ronde autour de la mode et de ses déclinaisons artistiques et militantes dans le monde sourd.

Le vendredi 26 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 PARIS



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