La monstrueuse visite Loches
La monstrueuse visite Loches samedi 24 octobre 2026.
Loches
La monstrueuse visite
2 Rue Foulques Nerra Loches Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-31 16:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-31
Venez frissonner devant les histoires de Cornélia et retrouvez les créatures imaginaires qui se cachent dans la ville.
N’hésitez pas à venir déguisé !
Venez frissonner devant les histoires de Cornélia et retrouvez les créatures imaginaires qui se cachent dans la ville.
N’hésitez pas à venir déguisé ! 5 .
2 Rue Foulques Nerra Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mcfbouin@gmail.com
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English :
Come and thrill to Cornelia’s stories and find the imaginary creatures lurking around town.
Don’t hesitate to come in costume!
L’événement La monstrueuse visite Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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