Loches

La monstrueuse visite

2 Rue Foulques Nerra Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-31 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-31

Venez frissonner devant les histoires de Cornélia et retrouvez les créatures imaginaires qui se cachent dans la ville.

N’hésitez pas à venir déguisé !

Venez frissonner devant les histoires de Cornélia et retrouvez les créatures imaginaires qui se cachent dans la ville.

N’hésitez pas à venir déguisé ! 5 .

2 Rue Foulques Nerra Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mcfbouin@gmail.com

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English :

Come and thrill to Cornelia’s stories and find the imaginary creatures lurking around town.

Don’t hesitate to come in costume!

L’événement La monstrueuse visite Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire